İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli: "Yaşadıklarım, hayatımı altüst etti" - GAZZE

20.10.2019 13:21

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini haberleştirdiği sırada İsrail askerlerinin attığı gaz bombası doğrudan yüzüne isabet eden Filistinli gazeteci Atiyye Derviş, ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Gazze'deki Hükümet Basın Bürosuna bağlı Er-Ray haber ajansında çalışan 31 yaşındaki Derviş'in, geçen yıl askerlerin gösterilere müdahalede kullandığı gaz bombası nedeniyle yüz ve çene kemiklerinde kırıklar oluştu. Sol gözü ve sol kulağı da ciddi hasar alan Derviş, görme ve duyma problemi yaşıyor.

Yüzündeki kırıklar nedeniyle birkaç ameliyat geçiren Derviş'in, bu operasyonlarda alt çenesi onarıldı, yüzüne düzenli takip ve özel bakım gerektiren metal plaka takıldı.

Tüm bu sağlık sorunlarının başladığı o günü AA muhabirine anlatan Derviş, haber için fotoğraf çektiği sırada yüzüne kuvvetli bir darbe geldiğini hissettiğini, daha sonra da yere düştüğünü söyledi.

Derviş, arkadaşlarının kendisini meydandaki sahra hastanesine taşıdığını, oradaki ilk müdahalenin ardından Eş-Şifa Hastanesi'ne götürüldüğünü anlattı.

"Yüzümün sol tarafını hissetmiyorum"

Eş-Şifa Hastanesi'nde belli bir süre kaldıktan sonra tedavisinin tamamlanması için Mısır'daki hastanelere sevk edildiğini aktaran Derviş, ancak sol gözünde yüzde 50'den fazla görme kaybı oluştuğunu ve bunun tedavisinin olmadığını belirtti.

"Foto muhabirim ve işimi yaparken gözlerimi çok kullanıyorum. Ancak şu an rahat bir şekilde göremiyorum. Bir tedavisi de yok. Hayatımın geri kalan kısmında buna alışarak yaşamam gerekiyormuş." diyen Derviş, duyma yetisinin de azaldığını ve işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yüz ve çenesine de kemik nakli yapılması gerektiğini ancak Gazze'deki hastanelerde böyle bir imkan bulunmadığını kaydeden Derviş, "Yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor. Özellikle de soğuk havalarda yemek yemekte çok zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaşadıklarım, hayatımı altüst etti"

Derviş, aldığı darbenin sadece fiziksel olarak değil psikolojik açıdan da kendisini çok kötü etkilediğini belirtti.

Geceleri kabuslar gördüğünü, deliksiz bir uyku çekmenin hayallerini kurduğunu dile getiren Filistinli gazeteci, işine geri dönmek istediğini ancak psikolojik olarak kendisini toparlayamadığı için bir türlü başlayamadığını anlattı.

"Yaşadıklarım, hayatımı altüst etti. Bu duruma alışabilmek için uzun vakte ihtiyacım var gibi hissediyorum." diyen Derviş, yerel ve uluslararası kuruluşların kendisine ve kendi gibi yaralı gazetecilere daha fazla önem göstermesi, Gazze'deki hastanelerde olmayan tedavi imkanlarının sağlanması için yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı.

"Askerler gazetecileri doğrudan hedef alıyor"

İsrail askerlerinin gazetecilere yönelik tutumunun kasıtlı olduğunu kaydeden Derviş, "Askerler, gerçeği gizlemek, barışçıl sivillere karşı işledikleri suçların fotoğraflarının dünyaya servis edilmesini önlemek için gazetecileri doğrudan hedef alıyor." ifadesini kullandı.

Derviş, gazetecileri İsrail güçlerinden korumaları için uluslararası kuruluşlara çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin son 6 ayda sadece Gazze Şeridi'nde 30 gazeteciyi yaraladığını bildirmişti.

Kaynak: AA