İsrail askerlerinin yaraladığı engelli Filistinli dört ay sonra şehit düştü
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İsrail askerlerinin yaraladığı engelli Filistinli dört ay sonra şehit düştü

11.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:14
İsrail askerlerinin yaraladığı engelli Filistinli dört ay sonra şehit düştü

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e gitmek üzereyken ağustos ayında bir kontrol noktasında İsrail askerlerince vurularak yaralanan işitme ve konuşma engelli Abdunnasır Velid Halave (56) yaklaşık dört ay sonra şehit düştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e gitmek üzereyken ağustos ayında bir kontrol noktasında İsrail askerlerince vurularak yaralanan işitme ve konuşma engelli Abdunnasır Velid Halave (56) yaklaşık dört ay sonra şehit düştü.

Filistinli şehidin kız kardeşi Fatin Halave, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işitme ve konuşma engelli kardeşinin ağustos ayında Kalendiya kontrol noktasında İsrail askerlerinin silahından çıkan 3 kurşunla yaralandığını ve İsrail'de bir hastanede 4 ay tedavi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 2 hafta önce kardeşinin Batı Şeria'ya nakledildiğini aktaran Halave, kardeşinin kurşun yarası nedeniyle kısmi felç olduğunu, son günlerde ise durumunun kötüleştiğini ve bugün şehit düştüğünü ifade etti.

Halave ayrıca otopsinin ardından kardeşinin yarın defnedileceğini aktardı.

Filistin Engelliler Derneği: "İsrail'in engelli bireylere karşı işlediği suçlardan biri"

Öte yandan Filistin Engelliler Derneği, İsrail güçlerinin Abdunnasır Velid Halave'yi şehit etmesini kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, bunun İsrail'in genel olarak Filistin halkına özelde ise engelli bireylere karşı işlediği suçlardan biri olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca tüm yerel ve uluslararası insan hakları kurumlarından işlediği suçlardan ötürü İsrail'i yargılaması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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