İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti

– Filistin'de yapılan İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden olan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti
Filistin'de yapılan İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden olan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

3 Mayıs'ta Filistin'de gerçekleşen ve İsrail işgaline karşı direnişi simgeleyen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde, İsrail askerlerince açılan ateşte başına plastik mermi gelmesi sonucu yaralanan sağlık görevlisi Mohammed Subhi al-Jadaily'in (36) bugün hayatını kaybettiği duyuruldu.


- Filistin
Kaynak: DHA
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