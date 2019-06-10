İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti
– Filistin'de yapılan İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden olan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan sağlık görevlisi hayatını kaybetti.
– Filistin'de yapılan İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden olan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan sağlık görevlisi hayatını kaybetti.
- Filistin
3 Mayıs'ta Filistin'de gerçekleşen ve İsrail işgaline karşı direnişi simgeleyen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde, İsrail askerlerince açılan ateşte başına plastik mermi gelmesi sonucu yaralanan sağlık görevlisi Mohammed Subhi al-Jadaily'in (36) bugün hayatını kaybettiği duyuruldu.
- Filistin
Kaynak: DHA