İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri esnasında İsrail askerleri tarafından vurulan 5 yaşındaki bir çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında İsrail işgaline karşı sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri esnasında İsrail askerleri tarafından vurulan 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cuma günü Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kentinin doğu sınırında barışçıl gösterilerde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ahmed Ebu Abid'in hayatını kaybettiği duyurdu.

Filistinliler, Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze - İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında eylemler düzenliyor. Gösterilerde 220 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 21 binden fazla kişinin de yaralandığı biliniyor. - GAZZE