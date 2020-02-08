İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi
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İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

Filistin'de Batı Şeria'nın Tulkerm kentinde dün yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu boynundan vurularak şehit edilen 19 yaşındaki Filistinli genç Bedr Nidal Nafile toprağa verildi.

08.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:06
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

'de 'nın Tulkerm kentinde dün yaşanan olaylarda askerlerinin müdahalesi sonucu boynundan vurularak şehit edilen 19 yaşındaki Filistinli genç Bedr Nidal Nafile toprağa verildi.

Tulkerm Devlet Hastanesinden alınarak ailesinin Kaffin beldesindeki evine getirilen Nafile'nin cenazesi, Belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Nafile'nin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentine bağlı Kaffin beldesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin müdahalesinde boynundan vurularak şehit edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi
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