İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği Filistinli Gazeteci Hüseyin'in Naaşı Teslim Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Endonezya Hastanesi

Cenazenin hastaneye getirilmesi

Hüseyin'in naaşının morga konulması ve naaşa veda eden yakınları

Hüseyin'in yakınlarının büyük üzüntü yaşaması

Abluka altındaki Gazze'de 13 Nisan'daki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan ve tedavi gördüğü Tel Aviv'deki hastanede şehit düşen Filistinli gazeteci Ahmed Ebu Hüseyin'in naaşı Gazze tarafına teslim edildi. Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısından alınan cenaze, Gazze'nin Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'ne getirildi. Hüseyin'in naaşına veda eden yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze sınırındaki gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından vurulan 24 yaşındaki gazeteci Ahmed Ebu Hüseyin, tedavi gördüğü Tel Aviv'deki hastanede şehit düşmüştü.

Yerel bir ajansta fotoğrafçı olarak görev yapan Ebu Hüseyin, geçen hafta İsrail ablukası altındaki Gazze'den, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah'taki bir hastaneye sevk edilmişti.

Ebu Hüseyin, sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine salı akşamı Ramallah'tan Tel Aviv'deki hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail 1 hafta Gazze'den sevkine izin vermedi

İsrail yönetimi, Ebu Hüseyin'in tedavi amacıyla Gazze'deki hastaneden Ramallah'a sevkine yaklaşık bir hafta izin vermemişti.

Ahmed Ebu Hüseyin, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen ikinci Filistinli gazeteci oldu.

Daha önce de Filistinli gazeteci Yasir Murteca, 7 Nisan'da Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.