İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği 3 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı (3)

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 3 Filistinli için cenaze törenleri düzenlendi.

Biri gönüllü sağlık görevlisi 3 Filistinlinin naaşı, binlerce kişinin katılımıyla Refah kentindeki Bilal bin Rabah ve Bedir camilerinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.