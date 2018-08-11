İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği 3 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı (3)

İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği 3 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı (3)

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 3 Filistinli için cenaze törenleri düzenlendi.

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 3 Filistinli için cenaze törenleri düzenlendi.

Biri gönüllü sağlık görevlisi 3 Filistinlinin naaşı, binlerce kişinin katılımıyla Refah kentindeki Bilal bin Rabah ve Bedir camilerinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et