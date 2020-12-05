Son dakika... İsrail askerlerinin şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi
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Son dakika... İsrail askerlerinin şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi

05.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:27

Son dakika haber... İsrail güçlerince dün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaralandıktan sonra şehit olan 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail güçlerince dün işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaralandıktan sonra şehit olan 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya için cenaze töreni düzenlendi.

Ramallah Tıp Kompleksi önünden kaldırılan Ebu Aliyya'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından El-Mugayyer köyündeki kabristanlıkta defnedildi.

Filistin bayrakları ve direniş gruplarının flamalarının taşındığı cenaze töreninde İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar sloganlarla protesto edildi.

Törende Filistinliler ile köyün girişinde kontrol noktası kuran İsrail askerleri arasında olaylar çıkarken, İsrail askerleri Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün 13 yaşındaki Ali Eymen Ebu Aliyya'nın İsrail askerlerince karnından vurulduğunu ve hastenede yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Son dakika... İsrail askerlerinin şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi
Son dakika... İsrail askerlerinin şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi
Son dakika... İsrail askerlerinin şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi
Son dakika... İsrail askerlerinin şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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