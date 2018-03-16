İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Balıkçının Cenaze Töreni

Gazze açıklarında avlandığı sırada İsrail askerlerince öldürülen balıkçı İsmail Ebu Reyale (18) için cenaze töreni düzenlendi.

Ebu Reyale'nin cenaze namazı Şati Mülteci Kampı'ndaki Bağdat Mescidi'nde kılındı.

Namazın ardından konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin kara sınırına uygulanan ablukanın yanı sıra denizden de ablukaya alındığını ve büyük sıkıntılar çektiğini belirtti.

Heniyye, İsrail'in Filistinli balıkçıların lokmalarına savaş açtığını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki bazı mevkilere bugün düzenlediği hava saldırısına da değinen Heniyye, şunları söyledi:

"İsrail terörünün ne kontrol edeni, ne de hesaba çekeni var. Bunlar abluka ve çemberi daraltmak istiyor. Böylece diz çökmemizi ve aç kalmamızı istiyorlar. Ancak bizim mesajımız 'Biz diz çökmeyeceğiz, ve kaybetmeyeceğiz' olacaktır."

İsrail, 25 Şubat'ta Gazze sahilinde teknede avlandığı sırada ateş açarak öldürdüğü Filistinli İsmail Ebu Reyale'nin (18) naaşını dün teslim etmişti. Ebu Reyale'nin 18 gündür alıkonulan cansız bedeni, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye nakledilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Balıkçılar Sendikası'nın verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.