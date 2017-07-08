İsrail Askerlerinin Müdahalesi Bir Bebeğin Hayatına Mal Oldu

İsrail askerlerinin iki ay önce Batı Şeria'da kullandığı göz yaşartıcı gaza maruz kalan ve hastanede tedavi gören Filistinli bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bir buçuk yaşındaki Abdurrahman Mahmud el-Bergusi, Ramallah'ın batısındaki Abud köyünde yaklaşık 2 ay önce çıkan arbedede İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaza maruz kaldı.



Filistin Sağlık Bakanlığının o dönem, durumu ağır olan bebeği İsrail'in Hedasa Hastanesi'ne sevk ettiği aktarılan haberde, tüm çabalara rağmen bebeğin kurtarılamadığı ifade edildi.



Batı Şeria'nın çeşitli belde ve köylerinde Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini protesto eden Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman arbedeler yaşanıyor.