İsrail askerlerinin Kudüs'teki baskınında yoğun gaza maruz kalan Filistinli öldü - Haberler
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İsrail askerlerinin Kudüs'teki baskınında yoğun gaza maruz kalan Filistinli öldü

İsrail askerlerinin Kudüs'teki baskınında yoğun gaza maruz kalan Filistinli öldü
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında atılan göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenen Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında atılan göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenen Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Filistinli Fehmi Hamed'in (57) kronik hastalıkları olduğu ve baskın sırasında yoğun gaza maruz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hamed'in evine isabet eden yoğun göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendiği ve hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kalendiya Basın merkezinden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, baskın sırasında bölge halkını plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla hedef aldığı dile getirildi.

Hamed'in, 2002'de öldürülen Halid Hamed'in kardeşi olduğu ve bu vefatla birlikte 1967'den bu yana kampta öldürülen kişi sayısının 85'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, Kalendiya mülteci kampında yaşanan olaylarda 2'si sahadaki ilk yardım ekiplerinden olmak üzere 6 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı belirtilmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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