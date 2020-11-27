İsrail askerlerinin "kanlı eğlencesi" AA kameralarına yansıdı
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İsrail askerlerinin "kanlı eğlencesi" AA kameralarına yansıdı

27.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:00
İsrail askerlerinin

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterilerde Filistinlileri gerçek mermi ile hedef alan İsrail askerlerinin "kanlı eğlencesi" Anadolu Ajansı kameramanı tarafından kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterilerde Filistinlileri gerçek mermi ile hedef alan İsrail askerlerinin "kanlı eğlencesi" Anadolu Ajansı kameramanı tarafından kaydedildi.

İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı. Göstericiler, müdahaleye sapanla taş atarak karşılık verdi.

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AA Kameramanı Hişam Ebu Şakra, aynı gösteride Filistinlileri hedef alırken eğlenen İsrail askerlerini görüntüledi.

Görüntülerde, 6 İsrail askerinin gerçek mermi ile hedef aldığı Filistinli göstericiyi yaralayan arkeri alkışlamaları, gülmeleri ve birbirlerine sarılmaları dikkati çekiyor.

Aynı görüntülerde, yaralanan Filistinlinin ayağından vurulması ve diğer göstericiler tarafından ambulansa nakledilmesi de görülüyor.

– Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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