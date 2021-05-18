İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 2 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde iki Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde iki Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyinde düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve plastik mermilerle müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olayda ağır yaralanan ve henüz kimlik bilgileri belli olmayan 2 Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine getirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 27'ye yükseldi.

Yaralı sayısı 74'e yükseldi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde devam eden gösterilere müdahalesinde 52 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 22 Filistinlinin de plastik mermiyle yaralandığına dikkat çekilerek, onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği vurgulandı.

Batı Şeria'da gösteriler devam ediyor

Filistinliler, Ramallah'ın yanı sıra Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, El-Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenlemeye devam ediyor.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulunuyor. Filistinliler de yollarda araç lastikleri yakarak taşlarla karşılık veriyor.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat