İsrail askerlerinin gölgesinde okumaya çalışan Filistinli çocuklar

Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan yaklaşık 40 bin Filistinli, İsrail askerlerinin baskısı ve radikal Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle ağır şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Bundan en çok zarar görenler ise kentte yaşayan çocuklar. Euronews ekibi AIDZONE programı kapsamında her gün İsrail askerlerin baskısı altında eğitim hayatını sürdürmeye çalışan çocuk ve aileleriyle görüştü. Euronews.com'da Görüntüle