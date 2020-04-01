İsrail askerlerinin geçen ay yaraladığı Filistinli genç, şehit oldu İsrail askerlerinin geçen ay Batı Şeria'daki protestolarda başından gerçek mermiyle yaraladığı Filistinli genç, şehit oldu.

İsrail askerlerinin geçen ay Batı Şeria'daki protestolarda başından gerçek mermiyle yaraladığı Filistinli genç, şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı El-Urme Tepesi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini engellemek için düzenlenen gösterilere müdahalesinde ağır yaralanan İslam Abulgani Duveykat'ın (22) şehit olduğu belirtildi.

Söz konusu müdahalede başından gerçek mermiyle yaralanan gencin, durumunun kritik olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA