İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti
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İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti

İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı ana ait görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı ana ait görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

El-Halil kentinden Filistinli aktivist Imad Ebu Şemsiyye, dün kentte İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere müdahalesi sırasında 13 yaşlarındaki bir çocuğa ateş açılması anını görüntüledi.

Görüntüde, 2 askerin, ellerinden kaçan Filistinli çocuğa ateş açtığı ancak çocuğun yaralanmadan bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Sosyal medyada binlerce kişi, videonun "İsrail askerlerinin Filistinli çocukları gerçek mermiyle hedef aldığını belgelediği" yorumunda bulunarak tepki gösterdi.

İnsan Hakları Savunucuları Birliği aktivisti Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu videoyu, El-Halil'de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbede sırasında çektiğini söyledi.

Filistinli çocuğun ellerinden kaçmasıyla 2 askerin onu yaralamak ve gözaltına almak için ateş açtığını kaydeden Ebu Şemsiyye, çocuğun kaçmayı başardığını belirtti.

Ebu Şemsiyye, "Bu olay, İsrail askerlerinin çocuklara ateş açma ve gözaltına alma konusunda emir aldığını gösteriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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