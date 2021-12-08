İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınında 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabad beldesine düzenlediği baskında iki Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine bağlı Yabad beldesine baskın düzenledi, beldeyi giriş ve çıkışlara kapattı.

Tanıklar, Filistinlilerin de İsrail askerlerinin baskınına karşılık verdiği ve beldede çıkan olaylarda iki Filistinli gencin İsrail askerlerince gerçek mermiyle açılan ateş sonucu yaralandığını aktardı.

Yaralılardan birinin Cenin Devlet Hastanesine nakledildiğini belirten görgü tanıkları, diğer yaralının ise İsrail askerlerince İsrail'e ait bir ambulansla başka bir yere nakledildiği ve sağlık durumunun öğrenilemediğini kaydetti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin beldeye baskın sebebini bilmediklerini ifade ederken, beldede geniş çaplı bir arama gerçekleştirdiklerini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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