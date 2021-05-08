İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 60 yaşındaki Filistinli Rihab Harub'ın cenazesi toprağa verildi.

İsrail askerlerinin geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 60 yaşındaki Filistinli Rihab Harub'ın cenazesi toprağa verildi.

İsrail'in, naaşını vefatından 5 gün sonra teslim ettiği Filistinli şehit kadın için dün gece Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Husan Beldesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Harub'un Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki Beyt Cala Devlet Hastanesi'nden alınan naaşı, beldede bulunan bir halı sahada kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

İsrail askerleri, 60 yaşındaki Harub'u 2 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak yaralamıştı. Zalul, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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