İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldığı, 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Akab beldesinde düzenlediği baskında Filistinli 2 genci gözaltına aldı.

İsa Saravi ve Muhammed Ratib Saravi isimli gençlerin gözaltına alındığı baskına tepki gösteren bölge halkı ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kefr Akab beldesi ve bitişiğindeki Kalandiya mülteci kampı sakinleri ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylarda 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Ramallah kentindeki Sağlık Bakanlığına ait bir merkezde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

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