İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah için düzenlenen barışçıl gösteriye sert müdahale
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İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah için düzenlenen barışçıl gösteriye sert müdahale

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti.

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti.

İsrail askerleri, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden zorla tahliye edilmesi politikasını protesto etmek için toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulundu. Çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup Filistinli, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallesi sakinlerine destek sloganları attı. İsrail askerleri, barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek grubu dağıttı.

İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah için düzenlenen barışçıl gösteriye sert müdahale
İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah için düzenlenen barışçıl gösteriye sert müdahale
İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah için düzenlenen barışçıl gösteriye sert müdahale
İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah için düzenlenen barışçıl gösteriye sert müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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