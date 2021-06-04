İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
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İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | 3. Sayfa

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara müdahalesi sonucu 113 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara müdahalesi sonucu 113 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. Gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 113 Filistinlinin yaralandığını belirtildi. Filistin Kızılayı, 16 Filistinlinin gerçek mermi, 20'sinin plastik mermi ile vurularak, 4 Filistinlinin darp edilerek yaralandığını kaydederek 73 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi.

Nablus'taki Filistin Kızılayı Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, "Filistin Kızılayı ekipleri, bölgede çıkan çatışmalarda gerçek mermi ile vurulan 1'i ağır olmak üzere 16 yaralıyı hastaneye kaldırdı" dedi.

Filistinli kaynaklar, Filistinlilerin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde, özellikle Ramallah'ın batısındaki Kafr Qaddum, Qalqilya ve Ni'lin kasabalarında da gösteriler düzenlediğini söyledi.

Öte yandan İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her cuma, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. - BATI ŞERİA

İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinden Nablus'taki protestolara müdahale: 113 Filistinli yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

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