İsrail Askerlerinden İnsanlık Dışı Gözaltı- İsrail Askerleri Yaşlı Bir Adamı Evinde Zorla Alıkoydu

- İsrail askerlerinden insanlık dışı gözaltı

İsrail askerleri yaşlı bir adamı evinde zorla alıkoydu

KUDÜS - İsrail askerleri, Kudüs'ün doğusunda yaşlı bir Filistinli'yi evinden sedye ile zorla çıkararak gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Kudüs'ün doğusundaki Abu Dis köyünde yaşlı bir Filistinli'ye saldırarak, evinden sedye ile zorla çıkarıp gözaltına aldı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin yaşlı adamı nereye götürdüklerine dair bir şey söylemediklerini aktardı.

Yaşlı adamın evinden sedye ile çıkarıldığı anlar telefon kamerası ile kaydedildi. İsrail askerlerinin bugün Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşlı adam ile birlikte toplam 16 kişiye daha baskın düzenleyip gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında 2 gazetecinin de olduğu aktarıldı.