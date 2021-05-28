İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale: 7 yaralı
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İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale: 7 yaralı

İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 7 kişi yaralandı, çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 7 kişi yaralandı, çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesinde 2 kişinin gerçek, 3 kişinin plastik mermiyle, 2 Filistinlinin de müdahale sırasında düşerek yaralandığı belirtildi.

Açıklamada çok sayıda Filistinlinin de İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler ayrıca Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum ile Beyt Decin beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale: 7 yaralı
İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale: 7 yaralı
İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale: 7 yaralı
İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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