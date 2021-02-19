İsrail askerlerinden, Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterisine müdahale
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İsrail askerlerinden, Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterisine müdahale

19.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:18
İsrail askerlerinden, Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterisine müdahale

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 1 Filistinli yaralandı, onlarca gösterici de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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