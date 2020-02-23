İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

23.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:26

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit ettikleri Filistinlinin naaşına yaptıkları insanlık dışı uygulama tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülere, İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırı yakınında şehit ettiği ve kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıyor.

Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, şehidin naaşını almaya çalışan Filistinlilere engel olmaya çalışıyor.

Buna rağmen Filistinlilerin şehidin naaşını alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah sesleri duyuluyor.

Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düşüyor.

Ateş açılmasının ardından Filistinliler şehidin naaşını bırakmak zorunda kalıyor.

Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıkıyor.

Buldozeri kullanan kişi, Filistinli şehidin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cesedi parçalıyor, daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşıyor.

İsrail askerlerinin Gazze'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açması sonucu bir kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı.

Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinlilere de ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, "patlayıcı madde yerleştirmek" için sınıra yaklaştığını iddia ettiği 2 kişiye ateş açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA