İsrail askerlerinden Filistinli gazetecinin ailesine acımasız saldırı
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İsrail askerlerinden Filistinli gazetecinin ailesine acımasız saldırı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin şehrine bağlı Yabed köyündeki Filistinli gazetecinin evine baskın düzenleyerek ailesini acımasızca dövdü.

İsrail askerlerinden Filistinli gazetecinin ailesine acımasız saldırı
15.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:26

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin şehrine bağlı Yabed köyündeki Filistinli gazetecinin evine baskın düzenleyerek ailesini acımasızca dövdü.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin şehrine bağlı Yabed köyündeki Filistinli gazeteci Leila Hamarsheh'in evine baskın düzenledi. Baskın düzenleyen İsrail askerleri Hamarsheh'nin ailesini acımasızca dövdü. Gazeteci Leila Hamarsheh yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde kapıyı patlatarak evine baskın düzenlediğini ve ailesine acımasızca saldırdığını ifade etti. Gazeteci Leila'nin babası İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İsrail askerleri Yabed köyünde İsrailli bir askerin öldürmesinin ardından son 3 günde köyden 30 Filistinliyi gözaltına almıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail askerlerinden Filistinli gazetecinin ailesine acımasız saldırı

Kaynak: İHA

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