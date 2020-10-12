İsrail askerlerinden Filistin mülteci kampına baskın: 53 yaralı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir mülteci kampına düzenlediği baskında 53 Filistinli yaralandı, biri kadın 3 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir mülteci kampına düzenlediği baskında 53 Filistinli yaralandı, biri kadın 3 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan El-Amari Filistin Mülteci Kampı'na 30 askeri aracıyla baskın yaptı. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 10'u gerçek mermi ile olmak üzere 53 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksine kaldırıldığı aktarıldı. Baskında ayrıca biri kadın 3 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı