İsrail Askerlerinden Filistin Maliye Bakanlığına Baskın
İsrail askerleri, Ramallah kentindeki Filistin Maliye Bakanlığına baskın düzenledi.
İsrail askerleri, Ramallah kentindeki Filistin Maliye Bakanlığına baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Ramallah kent merkezine düzenlediği baskın sırasında Almasayf Mahallesi'nde bulunan Filistin Maliye Bakanlığı binasını kuşatma altına aldı. İsrail güçlerinin Bakanlık binası önüne bariyerler yerleştirdiği öğrenildi. İsrail askerleri, dün Ramallah kentindeki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın ofisini de basmıştı. İsrail askerleri ofiste arama yaptığı sırada güvenlik kamera kayıtlarına el koymuştu.
(Hamad Alnajjar/İHA)