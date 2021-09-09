El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
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El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale

El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli tutuklulara destek için düzenlenen gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli tutuklulara destek için düzenlenen gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistinliler, dün gece Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi. Şehir merkezinden başlayan ve Al-Shuhada Caddesi'ndeki kontrol noktasına doğru devam eden gösteride Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışmalarını dile getirdi. Filistin bayrakları açan ve İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail'in tutuklulara yönelik ihlallerini protesto etti. Filistinli göstericiler, söz konusu tutum ve saldırılara bir son verilmesi ve tutuklulara koruma sağlanması için dünyaya uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uygun müdahale çağrısında bulundu. Protestocular, ateş yakarak bölgedeki bazı yolları trafiğe kapattı.

İsrail askerleri, Shuhada Caddesi'ndeki kontrol noktasına ulaştıkları sırada Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

İSRAİL'DE 6 FİLİSTİNLİ HAPİSHANEDEN TÜNEL KAZARAK KAÇTI

Bu haftanın başlarında İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail hapishanelerinde gerilim ortamı hakim. Kaçan tutukluların akıbetleri henüz bilinmezken, İsrail medyasında kaçan mahkumların İslami Cihad Hareketi mensubu ve Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları eski Komutanı Zakaria Zubeidi olduğu kaydedilmişti. Kaçtığı ifade edilen 6 Filistinlinin aynı hücrede kaldığı ve posterin arkasına gizledikleri bir kaşıkla bir ay boyunca tünel kazdıkları belirtilmişti.

İsrail, Filistinlilerin kaçmasının ardından aynı hapishanede bulunan 400 Filistinli mahkumu diğer hapishanelere transfer etmeye başlamıştı. Mahkumları taşımak için çok sayıda otobüsün Gilboa hapishanesine getirildiği ifade edilmişti.

(Sari Jaradat/İHA)

El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale
El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
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El Halil'de Filistinli tutuklulara destek gösterisine plastik mermili müdahale - Haberler
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