İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın

29.10.2019 15:38

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık vermesi sonucu bazı kişiler boğulma tehlikesi geçirdi. Gösteride bir çok Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA