İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestosuna müdahale: 5 yaralı

11.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:36

İşgal altındaki Batı Şeria'da ABD'nin sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 5 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Beit-İl askeri kontrol noktası yakınında gösteri düzenleyen Filistinlilere, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

İsrail askerleri 3 Filistinliyi plastik, 2 Filistinliyi ise gerçek mermiyle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistinliler de İsrail askerlerine taş atarak ve araç lastikleri yakarak karşılık verdi.

Gazdan etkilenen çok sayıda göstericiye ise olay yerinde bulunan Filistin ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapacağı konuşmadan saatler önce, on binlerce Filistinli Ramallah'ın El-Manara Meydanı'nda gösteri düzenlemişti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA