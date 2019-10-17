İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale: 6 yaralı

17.10.2019 18:44

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin çağrısıyla yüzlerce Filistinli, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusayya beldesinden yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgeye yürüdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri eylem yapan Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Müdahale sonucu 6 kişi plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Öte yandan göstericilere saldıran Yahudi yerleşimcilere de İsrail askerleri tarafından koruma sağlandığı görüldü.

Eylemcilerden Cemal Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Turmusayya'da yeni bir yerleşim inşa etme girişimi var. Bu bölge büyük bir yerleşim birimi haline getirilmeye çalışılıyor." dedi.

Bergusi, yerleşimcilerin her türlü işgal girişimi karşısında, Filistin topraklarını korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA