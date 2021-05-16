İsrail güçlerinden Batı Şeria ve Kudüs'teki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 112 yaralı
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İsrail güçlerinden Batı Şeria ve Kudüs'teki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 112 yaralı

İsrail güçlerinden Batı Şeria ve Kudüs'teki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 112 yaralı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 112 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 112 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, akşam saatlerine doğru Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus ve El-Halil kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Öte yandan İsrail polisleri de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Şuafat mahallelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 20 Filistinlinin gerçek mermi, 36 Filistinlinin plastik mermi ve 56 Filistinlin de darp başta olmak üzere çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 6 Filistinlinin tedavi edilmek üzere Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine getirildiği kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 19 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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