İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterisine müdahale

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:02

İsrail askerleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Filistin sağlık ekiplerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin kuzeyinde düzenlenen protestoya müdahale ettiği belirtildi.

Sağlık ekipleri, İsrail askerlerinin buradaki müdahalede de göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını aktarırken, Filistinli gençlerin de taşlarla karşılık verdiğini kaydetti.

Çok sayıda göstericinin gaz soluması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini ifade eden sağlık ekipleri, etkilenenlerin gösteri alanında tedavi edildiğini belirtti.

İsrail'in düzenlediği suikast gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusu salı sabahı erken saatlerde Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerilim tırmanırken, İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.

İsrail saldırılarında aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA