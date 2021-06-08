Son dakika haberi | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale
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Son dakika haberi | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinlilerin slogan atması İsrail askerlerinin Filistinlilere biber gazlı müdahalesi Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi İsrail askerlerinden detaylar Bacağından yaralanan basın mensubuna ilk yardım yapılması Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistinlilerin slogan atması

İsrail askerlerinin Filistinlilere biber gazlı müdahalesi

Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi

İsrail askerlerinden detaylar

Bacağından yaralanan basın mensubuna ilk yardım yapılması

Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas ile röportaj

Ambulansın kırılan camından detay İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinli grupların çağrısı üzerine yüzlerce kişi, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Nablus'a bağlı Beyta beldesinin girişinde toplandı.

İsrail askerleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi ve yollarda lastik yaktı.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin saldırısında onlarca Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Son dakika haberi | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale
Son dakika haberi | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale
Son dakika haberi | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale
Son dakika haberi | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale
Son dakika haberi | İsrail askerlerinden Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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