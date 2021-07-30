İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer'de dün vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Filistinli Şevket Halid Avad'ın cenazesi, törenle toprağa verildi.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer'de dün vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Filistinli Şevket Halid Avad'ın cenazesi, törenle toprağa verildi.

Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi morgundan alınan Avad'ın naaşı, evinin bulunduğu Beyt Ummer beldesine götürüldü.

Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında taşınan Avad'ın cenazesi babaevine getirildi.

Filistinli gencin naaşı, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Beyt Ummer beldesine vurulan 20 yaşındaki Şevket Halid Avad'ın yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, Avad'ın başından ve karnından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandığına dikkat çekilerek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.

Avad, önceki gün İsrail askerlerince babasının arabasındayken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Muhammed El-Allami için dün Beyt Ummer beldesinde düzenlenen cenaze sonrası yaşanan olaylarda İsrail askerlerince vurulmuştu.

Belde girişindeki olaylar sürüyor

İsrail askerleri cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale etti.

Cenaze töreninin ardından Filistinliler belde girişinde İsrail askerlerini tekbir ve sloganlarla protesto etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri öfkeli kalabalığa plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve tazyikli pis suyla müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taşlarla karşılık verdi.

Belde girişindeki olaylar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat