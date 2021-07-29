İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da dün vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Allami'nin cenazesi, törenle toprağa verildi.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da dün vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Allami'nin cenazesi, törenle toprağa verildi.

Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi morgundan alınan Allami'nin naaşı, evinin bulunduğu Beyt Ummer beldesine götürüldü.

Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında taşınan Allami'nin cenazesi babaevine getirildi.

Filistinli çocuğun naaşı, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi.

Filistinli Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde vurulan 12 yaşındaki Muhammed el-Allami'nin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, Allami'nin göğsünden vurularak ağır yaralandığına dikkat çekilerek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.

İsrail askerleri cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale etti

Cenaze töreni sonrası Filistinliler belde girişinde İsrail askerlerini tekbir ve sloganlarla protesto etti.

İsrail askerleri ise öfkeli kalabalığa yönelik gerçek ve plastik mermiyle göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinliler ise askerlere taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Ummer beldesi girişinde yaşanan olaylarda şu ana kadar 12 Filistinlinin gerçek ve plastik mermi ile yaralandığı, göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Belde girişindeki olaylar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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