İsrail Askerlerince Tutuklanan İki Çocuk İçin Sessiz Eylem

Batı Şeria'daki protestolar sonrası İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuklar Ahed Et Tamimi ve Fevzi El-Cüneydi için, tarafından sessiz eylem düzenlendi. Yüzlerce kişi ellerinde çocukların fotoğraflarının bulunduğu dövizler ile Galatasaray Lisesi önünden Şişli Cami'ye kadar tek sıra halinde yürüdü.



Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinin ardından yapılan tepki gösterileri sonrası İsrail askeri tarafından tutuklanan ve Pazartesi Günü Mahkemeye çıkacakları öğrenilen 16 yaşındaki çocuklar Ahed Et Tamimi ve Fevzi El-Cüneydi için sivil toplum kuruluşları sessiz eylem düzenlendi.



Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. İstiklal Caddesindeki Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, erkekler önde kadınlar arkada olacak şekilde tek sıra halinde Şişli Cami'ye kadar yürüdü. Yaklaşık bir buçuk saat süren 4 kilometrelik yürüyüşte, grup üyeleri ellerinde tutuklu çocukların fotoğraflarını taşıdı.



Yürüyüşün sona ermesiyle birlikte caminin önünde yeniden bir araya gelen grup adına avukat Gülden Sönmez basın açıklaması yaparak, "İsrail'de tutulmuş olan çocukların fotoğraflarıyla yürüdük. Aslında onlar Filistinli çocukların temsilcileri. Fevzi El-Cüneydi askeri mahkemeye çıkarılan bir çocuk. Dünyada başka örneği yok. Yüzlerce Filistinli çocuk aynı şekilde muameleye maruz kalmakta. İsrail, çocukları ezmek adına yetişkinlerle değil çocuklarla mücadele ederek onlara kötü muamele yapmakta" dedi.



Türkiye'de ve Dünya'da Kudüs kararına ilişkin eylemlerin başlaması üzerine İsrail'in bu kararlarını ertelemek ve rafa kaldırmak zorunda kaldıklarını söyleyen Fatih Sönmez ise "Bütün dünya ayağa kalksa da Türkiye'de çıkan sesin daha çok etkisi var. Bugün yaptığımız sessiz ve etkili eylem yerine ulaşmıştır" diye konuştu.



Grup açıklamadan sonra ellerindeki pankartları cami duvarının altına bırakarak eylemi sonlandırdı. - İSTANBUL