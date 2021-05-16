İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinlinin naaşı toprağa verildi.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinlinin naaşı toprağa verildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyinde yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı yakınında bir araca ateş açması sonucu dün gece hayatını kaybeden Filistinli Vecdi el-Ceafira (30), İsrail güçlerinin 13 Mayıs Perşembe günü El Halil'deki gösterilere müdahalesi sırasında başından vurularak ağır yaralanan ve bugün hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Yusuf Fericat yüzlerce Filistinlinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentinde de önceki akşam İsrail askerlerinin müdahalesinde kalbine isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitiren Yasin Hamed (25) ile Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriye müdahale sırasında yaralanan ve dün hayatını kaybeden Tarık Sanubar'in cenazesi yüzlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanarak, kent mezarlığına defnedildi.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar