İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinlinin naaşı toprağa verildi.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinlinin naaşı toprağa verildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyinde yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı yakınında bir araca ateş açması sonucu dün gece hayatını kaybeden Filistinli Vecdi el-Ceafira (30), İsrail güçlerinin 13 Mayıs Perşembe günü El Halil'deki gösterilere müdahalesi sırasında başından vurularak ağır yaralanan ve bugün hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Yusuf Fericat yüzlerce Filistinlinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentinde de önceki akşam İsrail askerlerinin müdahalesinde kalbine isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitiren Yasin Hamed (25) ile Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriye müdahale sırasında yaralanan ve dün hayatını kaybeden Tarık Sanubar'in cenazesi yüzlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanarak, kent mezarlığına defnedildi.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Nekbe'nin 73. yılı nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale: 38 yaralı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Nekbe'nin 73. yılı nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale: 38 yaralı
Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı
Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11'e çıktı
İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli daha şehit oldu
İşgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Töre Şenol Güneş Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 20:52:16. #1.16#

title