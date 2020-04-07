İsrail askerleri, yoğunlukla Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı şehirde yardım malzemesi dağıttı -... Yadım malzemelerini kamyonlara yüklenmesi Yardım malzemelerinin dağıtılması İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başkent Tel Aviv'e yakın Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı Beni Barak şehrinde, İsrail askerleri tarafından gıda ve temel ihtiyaç...

Yadım malzemelerini kamyonlara yüklenmesi Yardım malzemelerinin dağıtılması İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başkent Tel Aviv'e yakın Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı Beni Barak şehrinde, İsrail askerleri tarafından gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. Kaynak: AA