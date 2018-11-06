İsrail Askerleri Yine Gerçek Mermi Kullandı

İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesinde 21 kişi yaralandı. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için 15. kez deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile sert müdahalede bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerlerinin müdahalesinde 8'i gerçek mermi ile olmak üzere 21 Filistinli yaralandı.

(Muhammed Rabah/İHA)