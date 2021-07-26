İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsrail askerleri tarafından yaklaşık 2 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak ağır yaralanan Filistinli Yusuf Nevvaf Muharip, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan Muharip'in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, gerçek mermiyle vurulan Muharip'in Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğü, beşinci ve yedinci omurlarından vurulan genç Filistinlinin kurtarılamadığı kaydedildi.

Geçtiğimiz nisan ayında İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından Kudüs dahil Batı Şeria ile İsrail'in içindeki Arap şehirlerinde gerçekleştirilen ve onlarca ölü, binlerce yaralı ve gözaltıyla sonuçlanan saldırıları nedeniyle Filistin'de olaylar patlak vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat