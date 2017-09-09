İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Filistinli Gencin Cenaze Töreni

- Kalabalığın cenazeyi omuzlarda slogan atarak taşıması Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin girişinde bulunan Zaatara (Tafuah) kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Kuteybe Ziyad Yusuf Zahran isimli Filistinli genç için Tulkaram kentinin Alar beldesinde çok sayıda kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.