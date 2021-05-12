İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
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İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak şehit ettiği Filistin Genel İstihbarat Servisi mensubu Ahmed Daraghmeh için Nablus kentinin Al-Lubban köyünde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak şehit ettiği Filistin Genel İstihbarat Servisi mensubu Ahmed Daraghmeh için Nablus kentinin Al-Lubban köyünde cenaze töreni düzenlendi. Daraghmeh'nin yakınları, cenaze töreninde üzüntü yaşadı.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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