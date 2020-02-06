İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
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İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atılması İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen baskında, İsrail askerleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Yezin Munzir Ebu Tabih (19)...

06.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:24
İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

Cenazenin omuzlarda taşınması

Slogan atılması İşgal altındaki 'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen baskında, askerleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Yezin Munzir Ebu Tabih (19) için cenaze töreni düzenlendi. Cenin kentindeki törene çok sayıda Filistinli katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni
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