: İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

06.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:24

Cenazenin omuzlarda taşınması

Slogan atılması İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen baskında, İsrail askerleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Yezin Munzir Ebu Tabih (19) için cenaze töreni düzenlendi. Cenin kentindeki törene çok sayıda Filistinli katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu