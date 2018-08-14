- İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan çocuk gözyaşlarına boğuldu

EL HALİL - Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan bir çocuğun ağladığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Filistin'in abluka altındaki Batı Şeria bölgesinde El Halil kentinde Wafa Abu Sneineh isimli 12 yaşındaki bir çocuk İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler tarafından götürülen çocuğun ağladığı anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Wafa'nın korku dolu bakışlarla "Beni neden gözaltına aldıklarını bilmiyorum" dediği anlar İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamada ise, 5 bin 900 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu ve bunların arasında 291 çocuk olduğu duyuruldu.