İsrail askerleri Nablus'ta 3 Filistinliyi yaraladı

17.10.2019 03:28

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında yaşanan arbedede 3 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci İsrail polisinin himayesinde kentteki Hazreti Yusuf Türbesi'ne baskın düzenledi. Filistinli gençlerin taş atarak ve araç lastiği yakarak karşılık vermesi üzerine İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak onları dağıtmaya çalıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Nablus'un Ed-Dahiye semtindeki olayda 3 Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı, 15'inin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: AA