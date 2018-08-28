İsrail askerleri Nablus kentinde 1'i ağır 7 Filistinliyi yaraladı

NABLUS - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyerek 1'i ağır 7 Filistinliyi yaraladığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre, Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında çatışma çıktığı aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nablus kentinde İsrail askerlerin Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1'i ağır 7 Filistinlinin yaralandığı öğrenildi. Yaralananların kentteki Ravidya hastanesine kaldırıldığı belirtildi.