- İsrail askerleri Mescid-i Aksa önünde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

KUDÜS - İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın önünde bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı girişinde, bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, edinilen bilgilere göre İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları engelledi. İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs'teki Şam Kapısı'nı da kapatarak bölgedeki vatandaşlara saldırdığı aktarıldı.