İsrail Askerleri Mescid-i Aksa Önünde Bir Filistinliyi Öldürdü- İsrail Askerleri Mescid-i Aksa'nın...
- İsrail askerleri Mescid-i Aksa önünde bir Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattıKUDÜS - İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın önünde bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü.
- İsrail askerleri Mescid-i Aksa önünde bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı
KUDÜS - İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın önünde bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü.
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı girişinde, bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, edinilen bilgilere göre İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları engelledi. İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs'teki Şam Kapısı'nı da kapatarak bölgedeki vatandaşlara saldırdığı aktarıldı.