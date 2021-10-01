İsrail askerleri Lübnanlı bir çobanı alıkoydu - Haberler
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İsrail askerleri Lübnanlı bir çobanı alıkoydu

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
İsrail askerleri Lübnanlı bir çobanı alıkoydu

Lübnan ordusu, sınıra yakın bölgede bir çobanın İsrail ordusu mensuplarınca alıkonulduğunu duyurdu.

ORDU (AA) - Lübnan ordusu, sınıra yakın bölgede bir çobanın İsrail ordusu mensuplarınca alıkonulduğunu duyurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Lübnan'ın Cebel es-Sedana bölgesinde hayvanlarını otlatan Muhammed İmad Atvi adında bir çobanı yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, Atvi'nin alıkonulduktan sonra İsrail işgalindeki Filistin topraklarına götürüldüğü aktarıldı.

Alıkoyma olayının takibi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyonda olunduğu kaydedildi.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail askerleri Lübnanlı bir çobanı alıkoydu - Haberler
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